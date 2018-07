Mende Petreski, da Macedônia, descobriu o desenho de um equipamento de comunicação que se parece com um computador portátil numa história do Flash Gordon, desenhada por Alex Raymond em 1937, e republicada em sérvio na antiga Iugoslávia em 1974. Pestreski colocou algumas imagens das páginas da história em quadrinhos no Flickr.

Via Science Fiction Observer (em inglês).