A Positivo Informática anunciou hoje (7/5) o lançamento do Mobo, laptop de baixo custo, que sairá por R$ 999. “Já que a Positivo não ganhou a licitação do MEC, resolvemos lançar no varejo”, disse Hélio Rotenberg, presidente da empresa. No ano passado, a Positivo participou de uma licitação do Ministério da Educação e apresentou a melhor proposta, de R$ 654 por máquina. A concorrência foi cancelada.

O Mobo estará disponível em dois modelos, um para adultos e outro para crianças. O infantil tem como base a plataforma Classmate, da Intel. Os computadores têm processador de 1 GHz, 512 megabytes de memória RAM e memória flash de 2 gigabytes. A versão para adultos chega às lojas até o fim do mês e a infantil em julho.