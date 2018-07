O governo brasileiro quer testar uma versão completa do laptop de US$ 100, antes de decidir se irá comprar 1 milhão de máquinas para estudantes. A expectativa é que isso aconteça até novembro.

O Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI), da Universidade de São Paulo (USP), o Centro de Pesquisas Renato Archer (CemPra) e a Fundação Certi já testaram placas do equipamento. À frente do projeto Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês) está Nicholas Negroponte (foto), co-fundador do Media Lab, do Massachusetts Institute of Technology.

