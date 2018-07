A Intel anunciou hoje (5/6), durante o evento Computex, em Taipé, que trabalha com a taiwanesa Asustek Computer numa linha de computadores portáteis com preços a partir de US$ 199. Os laptops vão usar a marca Classmate, voltada para o mercado educacional de países em desenvolvimento.

O Classmate concorre com o XO, da organização Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês), criada pelo professor Nicholas Negroponte, co-fundador do Media Lab, do Massachusetts Institute of Technology. Apesar de ser conhecido por laptop de US$ 100, o preço inicial do XO deve ficar em cerca de US$ 175. O governo brasileiro planeja abrir uma licitação internacional, no segundo semestre, para comprar 150 mil laptops de baixo custo para estudantes.

Via Computerworld (em inglês).