O governo federal planeja abrir uma licitação internacional, no segundo semestre, para a compra de 150 mil computadores portáteis de baixo custo, que serão distribuídos para alunos de escolas públicas. “A idéia é que as crianças já estejam com os laptops em março do ano que vem”, disse ontem (1/6) Cezar Alvarez, assessor especial do presidente da República e coordenador-geral dos Programas de Inclusão Digital do governo, durante o 51.º Painel Telebrasil, na Costa do Sauípe (BA).

O nome do projeto é Um Computador por Aluno (UCA), muito parecido com Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês), nome da organização sem fins lucrativos criada pelo professor Nicholas Negroponte, fundador do Media Lab, do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

A máquina desenvolvida pela OLPC, chamada XO e mais conhecida como Laptop de US$ 100, é um dos concorrentes na licitação. Também estão no páreo o Classmate, da Intel, e o Mobilis, da empresa indiana Encore.

Acima, da esquerda para a direita, o XO, o Mobilis e o Classmate.

