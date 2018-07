A doçaria japonesa Komatsuya, de Akita, vende uma larva de besouro feita de chocolate, chamada Youchu Choco. Ela tem corpo de chocolate ao leite e flocos de milho, pele de chocolate branco, pernas de tiras de lula seca (!) e língua de casca de laranja. Feita a mão, custa 210 ienes (US$ 2) cada, com venda pela internet somente para o Japão. A notícia saiu no Akita Keizai Shimbun.

Via Pink Tentacle (em inglês).