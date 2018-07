Lawrence Lessig (foto), professor da Escola de Direito de Stanford, defende em seu novo livro, que sai lá fora em outubro, o direito de remixar. Ele é um dos fundadores da Creative Commons, organização sem fins lucrativos responsável por uma nova forma de direito autoral, em que a frase “todos os direitos reservados” foi trocada por “alguns direitos reservados”. As licenças Creative Commons permitem, por exemplo, que o fã modifique o trabalho do artista, redistribuindo-o sem fins comerciais. Na quarta-feira (1/10), ele participa do evento Digital Age 2.0, em São Paulo. Em entrevista por telefone, Lessig falou sobre o novo livro, Remix, e sobre o futuro da liberdade na internet.

Como conciliar novas formas de propriedade intelectual com sucesso nos negócios?

Uma implementação equilibrada dos direitos autorais encoraja modelos de negócios mais vigorosos e lucrativos. O movimento da cultura livre não está em conflito com tecnologias de sucesso na web. Na verdade, é incentivado por elas.

E como fica a indústria do audiovisual?

Ela precisa aprender rápido, e existem incentivos para que evolua rapidamente. Ela tem de reconhecer que o maior desafio na era da internet é encontrar um meio de trazer a audiência para o palco, para fazer com que ela se engaje. Eu olho para o Brasil como um dos melhores exemplos de onde os artistas entenderam isso e tentam aplicar isso. Acho que os Estados Unidos vão precisar aprender com países como o Brasil.

Por que o Brasil é um exemplo?

O Brasil está assumindo uma posição de liderança nessa questão da propriedade intelectual e estou interessado em mostrar como um regime mais equilibrado é importante. O ex-ministro Gilberto Gil expressou muito bem como precisamos encontrar um equilíbrio que faça sentido na era digital, sem abrir mão da proteção aos direitos autorais e sem impedir a internet de funcionar.

Mais informações no Estado de hoje, 28/9 (“‘EUA precisam aprender com Brasil’“, p. B22).