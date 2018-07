A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) planeja licitar as licenças para a quarta geração da telefonia celular (4G) no primeiro trimestre de 2011. Segundo a conselheira Emília Ribeiro (foto), que participou ontem do 3.º Seminário TelComp, em São Paulo, a agência resolveu antecipar o cronograma, por causa da Copa de 2014. “O serviço precisa estar em funcionamento em 2013.”

Anteriormente, a previsão era de que as licenças fossem vendidas somente em 2012. O 4G, que utiliza tecnologia Long Term Evolution (LTE), permite comunicação de dados com velocidade de até 100 megabits por segundo (Mbps), comparada a 14,4 Mbps do 3G. As operadoras operariam na faixa de 2,5 GHz, que hoje é usada pelas empresas de MMDS, serviço de TV paga via micro-ondas.

As empresas de MMDS, que hoje ocupam um bloco de 190 MHz, terão sua capacidade reduzida para 50 MHz. Essas empresas chegaram a ameaçar ir à Justiça para não perder essas frequências, que serão vendidas para as celulares.

Executivos de telecomunicações, porém, consideraram exageradamente otimista a previsão da conselheira de licitar o 4G no começo de 2011. A Anatel tem uma agenda cheia até dezembro, tendo de decidir, por exemplo, sobre o texto dos novos contratos de concessão de telefonia fixa até o fim do ano.

Emília não revelou detalhes sobre a proposta de edital para o 4G, afirmando somente que devem ser semelhantes aos leilões anteriores. Segundo a conselheira, a proposta está em análise na procuradoria da agência. “O edital deve ser colocado em consulta pública ainda este ano”, afirmou a conselheira.

