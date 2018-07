A OpenMoko planeja lançar no mês que vem, durante o evento Consumer Electronics Show (CES), nos Estados Unidos, uma plataforma aberta de celular, com software baseado no sistema operacional Linux.

O sistema permitirá que os usuários criem, modifiquem e compartilhem aplicações. O primeiro aparelho (foto), chamado Neo1973, será fabricado pela taiwanesa First International Computer (FIC).

Via Listening Post (em inglês).