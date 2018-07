[kml_flashembed movie=”http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2373142%26server=vimeo.com%26show_title=1%26show_byline=1%26show_portrait=0%26color=%26fullscreen=1″ width=”375″ height=”533″ wmode=”transparent” /]

Um grupo de programadores desenvolveu uma versão do Linux para o iPhone. Ainda faltam drivers para coisas como a tela sensível ao toque, som e acesso sem fio, mas já dá para rodar o sistema operacional no aparelho, como no vídeo acima.

Via Engadget (em inglês).