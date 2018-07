Sai esta semana lá fora House of Holes: a book of raunch (Simon & Schuster), do Nicholson Baker. Sobre um parque de diversões sexual, é publicado 19 anos depois de Vox e 17 anos depois de Fermata. O perfil do autor na New York Times Magazine aponta que ele nem parece ter escrito esses livros, com sua barba branca de Papai Noel de shopping.

A mulher dele, Margaret, é a primeira a ler seus textos. Pediu que ele modificasse uma cena, e não tem coragem de contar para a mãe, com mais de 80 anos, qual é o título (“Casa dos Buracos”) e o subtítulo (“um livro de obscenidades”) do novo trabalho do marido. “Ela adora o Nick”, disse Margaret à revista. “Adora que ele seja um bom dançarino.”

A filha de Baker, Alice, tem 24 anos, já não mora com os pais, e quer se tornar romancista. Até onde o autor sabe, ela nunca leu nenhum de seus trabalhos. O filho Elias, de 17 anos, mora com os pais, gostou do título do livro, mas prefere lê-lo no futuro, provavelmente quando estiver vivendo em outra casa.

