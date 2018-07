A jornalista e pesquisadora Pollyana Ferrari lança hoje o livro A força da mídia social (Editora Factash), em São Paulo. Resultado da tese de doutorado da autora na Universidade de São Paulo, a obra relata sua trajetória como profissional de internet, desde 1995, em veículos como Época Online, iG, Globo.com e TV Cultura, e professora de mídias sociais da PUC-SP.

O livro fala sobre o desafio do jornalista no ambiente digital, onde o conteúdo é dinâmico e o trabalho realizado em alta velocidade. No fim do mês, o livro também estará disponível em versão digital, à venda no site da editora Simplicissimo.

O lançamento acontece hoje, 9/6, a partir das 18h30, na Livraria Martins Fontes, Av. Paulista, 509.