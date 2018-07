Daniela Braun, editora do IDG Now!, e Carlos Alberto Sardenberg, âncora do programa CBN Brasil e colunista do Estadão, lançam hoje (22/4) o livro O Assunto É Tecnologia (Saraiva/Letras & Lucros). O lançamento acontece a partir das 20h na Livraria da Vila, Al. Lorena, 1731, em São Paulo.

O livro reproduz conversas entre os jornalistas durante o quadro CBN Tecnologia da Informação, que está no ar desde 2005. Com prefácio de Ethevaldo Siqueira, colunista do Estadão, o livro é dividido em 43 capítulos, que tratam de assuntos relacionados à era digital.