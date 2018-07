Está marcado para hoje, 29/8, a partir das 19h, o lançamento do livro TI para Negócios 2 (Netpress Books), escrito por Suzandeise Thomé. Segundo a editora:

“O livro tem foco no papel do analista de negócios, um profissional que deve assumir como meta principal atingir os objetivos corporativos, exercendo a mediação bem sucedida entre os profissionais de negócios e os de TI, com o intuito de facilitar a compreensão entre ambos e garantir os melhores resultados para as empresas.”