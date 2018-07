O Valdecir Becker escreveu no blog iTV – Interactive TV:

“Foi lançado semana passada o livro TV Digital.Br: Conceitos e Estudos sobre o ISDB-Tb, organizados pelo professor Sebastião Squirra e por mim (Editora Ateliê, R$ 38,00). A obra discute, de forma interdisciplinar, a introdução da TV digital no Brasil e as consequências para diferentes áreas do conhecimento. O livro serve de base para os estudos dos interessados em entender TV digital interativa holisticamente. Para tanto, cobre as mais variadas facetas da digitalização da radiodifusão e os ambientes convergentes frutos da mesma. Mesclando assuntos técnicos com abordagens teóricas da comunicação, passando por assuntos como publicidade e interação humano computador na TV, os organizadores selecionaram textos que dão uma visão abrangente da TV digital no Brasil.”