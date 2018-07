Saiu este mês o livro Televisão Digital: Desafios para a comunicação (Sulina), organizado por Sebastião Squirra e Yvana Fechine para a Compós. Diz a introdução, assinada pelos organizadores:

“Em meio ainda às disputas e indefinições em torno da exploração da interatividade na TV Digital aberta no Brasil e frente a processos comunicacionais orientados cada vez mais pela transmediação (multiplataformas), uma questão parece ser fundamental para os pesquisadores da nossa área: quais são – ou quais podem ser – os conteúdos dessa TV que já provocou, como bem lembrou Lorenzo Vilches, tanta esperança e ceticismo? Foi a partir de questionamentos como esse que surgiu esta coletânea assinada pela Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós). Essa indagação desdobrou-se em uma proposta de trabalho apresentada aos pesquisadores brasileiros de Comunicação, por meio de uma chamada pública de artigos, aberta ao longo do segundo semestre de 2008, com o objetivo de estimular a produção acadêmica da área em torno desse um fenômeno tão recente e ainda tão restrito no País.”