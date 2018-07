A On Demand Books criou uma máquina que produz livros na hora, a um preço acessível. A primeira foi instalada em junho na livraria do Banco Mundial, em Washington. O cliente seleciona o arquivo digital, paga com o cartão de crédito e o livro é impresso e encadernado em poucos minutos.

A máquina, que se parece um caixa automático de banco, é citada em ensaio sobre o Google e os livros, em The New York Review of Books. O autor, Jason Epstein, afirma que obras como a Ilíada, Moby Dick, A Origem das Espécies e as peças de Shakespeare não foram feitas para serem consultadas na tela, mas lidas integralmente.