Serão lançados amanhã (27/8), em São Paulo, dois livros sobre tecnologia. Organizado pelos professores Sérgio Amadeu da Silveira (Cásper Líbero) e Nelson Pretto (Ufba), Além das Redes de Colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias do poder (Editora da Universidade Federal da Bahia) discute o conflito entre a liberdade trazida pela internet e o controle sobre a informação exercido sobre os modelos de negócio tradicionais das indústrias cultural e do software. O lançamento acontece às 19h, no auditório da USP Leste, Rua Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo.

O livro Praticando a segurança da informação (Brasport) traz orientações para implementar o processo de segurança da informação em empresas. O autor, Edison Fontes, é gerente sênior da CPM Braxis, e autografa o livro na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, a partir das 19h, na Av. Nações Unidas, 4777.