Qual é a importância da interatividade na TV? O professor Guido Lemos e a pesquisadora Edna Brennand, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB ), publicaram Televisão digital interativa: Reflexões, sistemas e padrões (Mackenzie/Horizonte). O livro trata dos impactos sociais, culturais, econômicas e técnicas da interatividade, com ênfase na experiência européia. Lemos é um dos criadores do Ginga, o software de interatividade da TV brasileira.

Marcelo Bechara, consultor jurídico do Ministério das Comunicações, escreveu, em parceria com o advogado Ricardo Capucio Borges, Radiodifusão e TV digital no direito brasileiro (Fórum). O livro mostra a evolução da regulamentação da radiodifusão e das telecomunicações no Brasil e as mudanças jurídicas trazidas pela TV digital. Tem prefácio do ministro das Comunicações, Hélio Costa.