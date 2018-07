O serviço de locadora virtual começa a chegar aos televisores. A LG fechou um acordo com a Saraiva e com a NetMovies para que os espectadores possam assistir a filmes da internet direto no televisor, ligado na banda larga.

Na Saraiva, é possível alugar um filme por 48 horas a partir de R$ 1,90 (existem até algumas opções grátis), ou comprá-lo a partir de R$ 3,90. Na NetMovies, o cliente paga R$ 9,99 por mês e vê quantos filmes quiser (a biblioteca digital não inclui lançamentos).

Nos dois casos, não é preciso baixar o filme. A tecnologia é de streaming, como no YouTube, em que o conteúdo é recebido enquanto é assistido. “Estamos atualizando o software nesta semana”, explicou Daniel Almeida, gerente de produtos de TV da LG. Mesmo quem já comprou os televisores da empresa com acesso à banda larga poderá usar os novos serviços, a partir dessa atualização.

Outros fabricantes, como a Samsung e a Sony, também têm televisores que se conectam à banda larga. Também nessa linha, a Telefônica começou no mês passado a oferecer, em São Paulo, o serviço On Video, em que o consumidor aluga um conversor por R$ 19,90 mensais e tem acesso à locadora virtual da Saraiva, entre outros conteúdos.

A LG tem 17 modelos com banda larga no mercado, com telas de 32 a 60 polegadas, num portfólio de cerca de 50 modelos. O modelo de 32 polegadas com banda larga custa aproximadamente R$ 2 mil. “Até o fim do ano serão 25 modelos com banda larga”, disse Almeida.

Além da Saraiva e da NetMovies, a LG está incluindo o iG, o Twitter, o Facebook e o Google Maps entre os novos parceiros. Apesar da conexão à internet, o espectador não consegue navegar na web pelos televisores da LG. Ele tem acesso somente a conteúdos de parceiros. O desafio agora é incluir as emissoras de televisão nessa parceria. “As negociações estão em andamento e, nos próximos meses, teremos mais de uma emissora”, garantiu o gerente da LG.

Mais informações no Estado de hoje (“Locadora virtual chega aos televisores“, p. B12).

