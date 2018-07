Evandro Guimarães, vice-presidente da Globo, participou do seminário Políticas de (Tele)comunicações, em Brasília, no começo do mês. Lá, ele disse, segundo a revista Teletime de janeiro/fevereiro:

“Não sou xenófobo. Adoro a série Lost, inclusive peço para o meu filho gravar pela internet.”

No mesmo evento, Guimarães falou sobre a necessidade de se defender o conteúdo nacional e criticou a transmissão de vídeo pela internet, por causa da competição com as emissoras de TV.

Acima, um encontro filosófico entre John Locke (à esquerda) e Desmond David Hume, personagens de Lost.