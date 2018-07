O jornal The New York Times publicou hoje uma entrevista com Damon Lindelof e Carlton Cuse, produtores da série Lost. O episódio final da sexta e última temporada vai ao ar no próximo dia 23, nos Estados Unidos, e dois dias depois no Brasil.

Cuse disse:

“Um dos elementos nostálgicos de viver o fim de Lost é que também acho que seja o fim de uma era. O panorama das comunicações mudou dramaticamente nos seis anos do programa. Aqui estamos, filmando uma série, com cerca de 425 pessoas trabalhando nela, 325 no Havaí e 100 aqui em Los Angeles, usamos filme de 35 milímetros da Panavision, com duas equipes completas de filmagem – a escala e o escopo e o tamanho disto, esta é a série mais cara já feita em qualquer lugar do mundo. E, no panorama atual das comunicações, é incrivelmente difícil capitalizar alguma coisa da maneira como Lost tem sido capitalizada. Temos um ambiente fragmentado de mídia, e existem tantas escolhas, mas como resultado existem cada vez menos recursos para cada programa que é feito, e nos sentimos um pouco como ferreiros na era da internet. É um pouco triste porque somos grandes fãs de ação e aventura, gêneros e coisas assim. E, quando você assiste ao final de Lost, é como um filme e, como fãs de televisão, é triste perceber que não haverá mais muitas apostas com este tamanho e escopo.”

