A última Economist traz na capa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado de Hugo Chávez, para quem teria perdido a liderança da América Latina.

A revista chama Lula de “Evita barbada”, por causa do apoio que tem, como candidato, entre os que ganham pouco. E sugere já no título da matéria: “Ame Lula se você é pobre, preocupe-se se não é”.

Segundo a Economist, o baixo crescimento do Brasil, comparado a outros países da América Latina e a China, Índia e Rússia, tem a ver com a situação das agências no País: