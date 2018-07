O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer uma estatal de telecomunicações mais forte do que a proposta pelo grupo técnico responsável pela elaboração do Plano Nacional de Banda Larga. Segundo Gerusa Marques e Tânia Monteiro (para assinantes), ele decidiu que a empresa deve atender ao cliente final, e não operar somente no atacado. Ontem (24/11), durante reunião interministerial, Lula ficou bravo por não poder usar a rede óptica da Eletronet, empresa falida que tem a Eletrobrás como acionista, por questões judiciais. Ele deu mais três semanas para os técnicos modificarem o plano.

Escrevi sobre a Eletronet no Estado de hoje (“Uso da rede da Eletronet depende de briga na Justiça“, para assinantes, p. B16).

Foto: José Cruz/ABr – 23/11/2009