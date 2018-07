No Brasil, a circulação média diária dos jornas passou de 7,883 milhões em 2000 para 6,789 milhões em 2005, uma queda de 13,9%, segundo a Associação Nacional de Jornais (ANJ).

A queda da circulação, acentuada com a internet, pode estar também ligada à inadequação do conteúdo.

Marcelo Rech, diretor de Redação do Zero Hora, falou à Economist sobre a pesquisa diária que o jornal faz com leitores:

“Eles normalmente querem mais dos nossos suplementos de casa e cozinha e menos Hezbollah e terremotos.”

