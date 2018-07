Existe pouca competição no mercado brasileiro de telefonia fixa. Pelo menos até agora. As concessionárias locais Oi e Telefônica evitaram atacar as áreas uma da outra. O motivo apontado pelas empresas era a falta de infraestrutura. A Telefônica tem a concessão para São Paulo e a Oi para os demais Estados.

Com a compra da Vivo pela Telefônica, a situação muda. O grupo começou a usar a rede móvel para prestar serviços fixos, sem fio. O objetivo é conquistar o mercado de banda larga, oferecendo pacotes completos de serviços. Os principais concorrentes da Telefônica e da Oi são a Net e a GVT, mas a rede dessas empresas é limitada.

Atualmente, a Portugal Telecom está no bloco de controle da Oi. Foi a operadora portuguesa quem vendeu a participação na Vivo para a Telefônica. O relacionamento das duas empresas, nos últimos anos, não foi fácil. Essa condição pode ser vista como mais um motivo para o acirramento da competição. A Anatel, além disso, planeja obrigar a Oi a instalar rede fixa em São Paulo.

