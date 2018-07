A Grande São Paulo tem 64,07 celulares por 100 habitantes, fazendo com que a área com o código DDD 11 seja a décima terceira no ranking nacional da densidade de telefones móveis. Em primeiro lugar, está a área do código 61 (Brasília), com 92,62 celulares por 100 habitantes.

Uma explicação para a densidade baixa em São Paulo é a competição menor. Existem aqui três operadoras (TIM, Claro e Vivo), enquanto em vários Estados são quatro.

A situação pode mudar. A Unicel, empresa formada por investidores americanos, apresentou uma proposta de R$ 93,8 milhões, o preço mínimo, pela quarta licença celular da Grande São Paulo. A oferta foi aberta hoje (6/2) em Brasília pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Não houve outros participantes.