No Reino Unido, a receita publicitária da internet ultrapassou a dos jornais no ano passado, pela primeira vez na história, conforme noticiou o Guardian (em inglês). Os anúncios online movimentaram £ 2,016 bilhões em 2006, um crescimento de 41%, e conquistaram participação de 11,4% no bolo publicitário. Apesar de a fatia dos jornais ter crescido 0,2%, movimentou £ 1,9 bilhão, menos que a internet.

Quem perdeu espaço foi a televisão, com uma queda 4,7%, chegando a £ 3,9 bilhões. As receitas publicitárias da internet já equivalem a mais da metade das da televisão, de acordo com a pesquisa da Internet Advertising Bureau. O Reino Unido é o lugar onde a rede mundial tem a maior fatia do bolo publicitário. Nos Estados Unidos, os anúncios online ficam com 7% a 7,5%. No Brasil, a participação é de apenas 1,9%, segundo o Meio & Mensagem.

A migração da publicidade para a internet, verificada no Reino Unido, é uma tendência mundial. Ela coloca pressão sobre os jornais, que precisam de uma estratégia para abandonar o papel. Mais sobre o assunto, aqui.