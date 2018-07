O número de americanos que visitaram sites de jornais atingiu 58,2 milhões em setembro, um crescimento de 23% sobre o ano anterior, segundo estudo da Nielsen NetRatings. Foi a maior audiência já medida pela empresa.

John Sturm, presidente da Newspaper Association of America, disse em comunicado:

“Os jornais atraíram mais leitores para seus sites lançando conteúdo e aplicações novos, como vídeo e podcasts, e criando plataformas que permite à comunidade local contribuir e compartilhar idéias, opiniões e informações. Todas essas inovações continuam a fortalecer a ligação única que os jornais têm com sua audiência.”

A audiência dos jornais na internet já é maior do que a circulação dos diários americanos, que ficou em 53,3 milhões por dia durante a semana no ano passado. Cada exemplar impresso, no entanto, tem em média 2,338 leitores.