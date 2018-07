O Google divulga hoje uma ampliação de seu serviço de busca de notícias, segundo o New York Times. Por enquanto, só em inglês.

Criado há quatro anos, o Google News se concentrou em matérias dos últimos 30 dias. O novo serviço, chamado Google News Archive Search, alcançará textos publicados há até 200 anos. Parte deles tem acesso pago.

Entre os participantes estão The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Time, Newsweek, Guardian e Lexis-Nexis.