A Simone Iwasso escreveu no blog Locutório:

“A criança olha curiosa para a máquina de escrever que acabou de chegar. Meio empoeirada, ela sai de dentro de uma caixa de papelão – o pai trouxe da casa da avó, que ia jogar aquela tralha fora. Testa a fita gasta e velha, coloca uma folha de papel sulfite e deixa o menino apertar algumas letras. Ele olha maravilhado o ir se mexendo… ‘Nossa pai, é mais legal que computador, já sai na hora.'”

Me lembrei de uma história que me contaram, do menino que disse da máquina de escrever: “Olha! É uma impressora manual”.