O Ministério da Defesa do Japão desenvolveu uma máquina esférica voadora. Com controle remoto, consegue pousar ou levantar voo de qualquer superfície. Foi construída a partir de peças disponíveis comercialmente, que custam cerca de US$ 1,4 mil.

Dotada de giroscópios, é capaz de retomar a posição de voo depois de atingir obstáculos, e alcança uma velocidade de até 60 quilômetros por hora. Sua autonomia de voo é de somente oito minutos.

Via Make.

