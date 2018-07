Ele é um dos nomes mais influentes do Vale do Silício. Em 1993, aos 22 anos, Marc Andreessen criou o Mosaic, o primeiro navegador gráfico de internet, que transformou a web num fenômeno de massa. Dois anos depois, a Netscape, companhia que criou ao lado de Jim Clark, abriu o capital e deu início à corrida do ouro que culminou no estouro da primeira bolha da internet, em 2000.

Mais de uma década depois, ele acredita que o jogo está começando agora. “Com a expansão dos PCs, da internet e agora dos smartphones, estamos finalmente chegando próximos do sonho de ter a internet nas mãos de todo mundo”, disse ontem Andreessen, que participou da abertura do evento Fortune Brainstorm Tech 2012, em Aspen, nos Estados Unidos. A Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) é um dos patrocinadores do evento.

“São 2 bilhões de usuários de internet no mundo e, em breve, serão 5 bilhões de smartphones”, disse.

Atualmente, Andreesen está à frente de uma empresa de investimentos chamada Andreessen Horowitz, que conseguiu levantar US$ 2,7 bilhões em três anos de existência. Fazem parte de sua carteira estrelas da internet, como Facebook, Foursquare, Groupon, Instagram, Pinterest, Skype, Twitter e Zynga. Quando a revista americana Wired, uma das publicações de tecnologia mais conceituadas do mundo, resolveu comemorar seus 20 anos com uma série de entrevistas com visionários, o primeiro da lista foi Marc Andreessen.

Num cenário em que a internet se torna disponível para a maioria das pessoas, companhias de diversos setores podem passar a funcionar como se fossem empresas de internet. “Vejo surgir companhias no estilo pontocom nas mais diversas áreas”, disse Andreessen, citando como exemplo a Solum, uma empresa de seu portfólio de investimentos, que aplica a tecnologia de computação em nuvem em testes de solo para agricultura.

Ele também apontou, como tendência importante, “uma nova renascença do setor de hardware”. “Os eletrônicos de consumo estão voltando para os Estados Unidos”, afirmou Andreessen. “São produtos com software extremamente sofisticados, que rodam hardware especial.” É o caso da Lytro, que também faz parte da carteira da Andreessen Horowitz, que criou uma câmera que permite ao usuário escolher o foco da fotografia depois que ela já foi tirada.

Andreessen prevê momentos difíceis, no entanto, para empresas especializadas somente em hardware. “O que diferencia a Sony da Apple é o software, e não o hardware”, disse. A Sony, que foi por muitos anos a grande referência no mercado mundial de eletrônicos de consumo, enfrenta uma séria crise, com perdas bilionárias, enquanto a Apple define tendências com equipamentos como o iPhone e o iPad.

Abertura de capital

Marc Andreessen é um dos integrantes do conselho do Facebook. Ele preferiu não dizer se achava a abertura de capital da maior rede social um sucesso ou um fracasso, mas fez alguns comentários sobre a situação do mercado acionário.

“Muitas empresas boas estão sendo mantidas com o capital fechado por mais tempo”, disse Andreessen. “As regras atuais tornaram muito difícil ser uma empresa de capital aberto.” Regulamentos como Sarbanes-Oxley, criados para trazer mais segurança ao investidor, acabaram tendo um efeito indesejado, disse.

Segundo ele, isso tem tirado opções de investimento de fundos de pensão e fundos mútuos, que não podem colocar dinheiro em empresas de capital fechado.

O Facebook aumentou o valor de suas ações antes da abertura de capital e o volume de papéis oferecido. No dia do lançamento, não subiu 100% como muitos esperavam, que caiu fortemente nos dias seguintes. Apesar de não poder comentar sobre o caso do Facebook, Andreessen disse que existem dois tipos de IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês).

Num deles, as ações são subvalorizadas para o lançamento e dobram de preço no primeiro dia. “Quem compra as ações na oferta pública fica feliz, mas, por outro lado, a empresa que abriu o capital acaba com menos dinheiro sobre a mesa”, afirmou Andreessen.

No outro tipo, as ações são vendidas por um preço mais próximo do que elas realmente valem, os investidores reclamam, mas a empresa fica com mais dinheiro em caixa. “Acho que esse é o tipo certo”, disse o investidor.

