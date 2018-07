[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/A7GvQdDQv8g” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

“Quando se vive numa era da informação, a cultura vira um grande negócio (…) e a explosão de informações transforma a si mesma em cultura”, afirma no vídeo acima (em inglês) o professor canadense Marshall McLuhan (1911-1980). No livro Os Meios de Comunicação Como Extensões do Homem (no original, Undertanding Media), de 1964, ele escreveu: “O conteúdo de um meio é como a almôndega que o assaltante leva consigo para distrair o cão de guarda da mente”.

Uma das grandes sacadas de McLuhan foi perceber que o impacto dos meios de comunicação na vida humana independe do conteúdo que eles veiculam. As pessoas tendem a ser conteudistas e o pensamento dele, neste ponto, é contra-intuitivo. O resumo disso é a frase famosa: “O meio é a mensagem”.

O vídeo acima foi sugerido pelo Rodrigo Mesquita, diretor da Radiumsystems, aos participantes do Peabirus, serviço de rede social voltado aos negócios e ao conhecimento.