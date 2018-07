Suzanna Hoffs, ex-Bangles, e Matthew Sweet adotaram os nomes Susie e Sid ao participarem da banda Ming Tea, para a trilha sonora da série Austin Powers. Eles reassumem os personagens no disco Under the Covers, Vol. 1, em que interpretam 15 canções da década de 1960.

A seleção é um tanto óbvia. O resultado, no entanto, não deixa de ser bem bonito. Destaque para “Who Knows Where the Time Goes?”, do Fairport Convention, com Suzanna à frente, e Warmth of the Sun, dos Beach Boys. O disco tem teclados e arranjos de cordas do lendário Van Dyke Parks, o parceiro do Brian Wilson em Smile.

As faixas são:

I See the Rain (The Marmalade)

And Your Bird Can Sing (The Beatles)

It’s All Over Now, Baby Blue (Bob Dylan)

Who Knows Where the Time Goes? (Fairport Convention)

Cinnamon Girl (Neil Young and Crazy Horse)

Alone Again Or (Love)

Warmth of the Sun (The Beach Boys)

Different Drum (Linda Ronstadt)

The Kids Are Alright (The Who)

Sunday Morning (The Velvet Underground)

Everybody Knows This Is Nowhere (Neil Young and Crazy Horse)

Care of Cell #44 (The Zombies)

Monday Monday (The Mamas and the Papas)

She May Call You Up Tonight (The Left Banke)

Run To Me (The Bee Gees)