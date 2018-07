O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, assinou hoje, em Tóquio, um memorando de entendimento com o governo japonês, onde são definidas as vantagens para o Brasil se adotar o padrão ISDB, do Japão. A fábrica de semicondutores não está garantida no documento.

Na foto, o ministro das Comunicações, Hélio Costa (à direita), testa a recepção móvel da TV digital em visita à emissora estatal japonesa NHK.

