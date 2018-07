O mercado de telecomunicações diminuiu 9,2% no ano passado, segundo o Anuário Telecom 2010, da Plano Editorial. O cálculo leva em conta a receita líquida do setor em dólares, que somou US$ 68,8 bilhões em 2009, comparados a US$ 75,5 bilhões em 2008. Trata-se da primeira queda desde 2002.

“O setor não está acostumado a resultados negativos”, afirmou Wilson Moherdaui, diretor da Plano Editorial. “Nos últimos cinco anos, registrou uma taxa média de crescimento de 21%.”

Em reais, o setor registrou um crescimento de 1,2%, chegando a R$ 139 bilhões. O dólar médio de 2009, usado pela publicação, foi de R$ 2,0812, 11,3% maior do que o do ano anterior, de R$ 1,8123. O anuário, que está em sua 20.ª edição, analisou os balanços de 129 empresas, divididas em 22 segmentos.

O resultado do ano passado foi impactado pela crise mundial, principalmente no primeiro semestre do ano. Das empresas analisadas pelo anuário, 72,5% apresentaram lucro em 2009, comparadas a 84,6% no ano anterior.

A maior queda foi registrada pelos fabricantes de equipamentos. Os produtos de telecomunicações ficaram com uma fatia de 11,5% do mercado em 2009, equivalente a US$ 7,9 bilhões. No ano anterior, tinham 16,7%, que correspondiam a US$ 12,6 bilhões.

As receitas da telefonia fixa também apresentaram queda em dólares, de 13,2%, enquanto a telefonia móvel registrou alta de 4% e o segmento de serviços apresentou estabilidade. A GVT, operadora comprada pela francesa Vivendi, foi uma exceção no mercado de telefonia fixa no ano passado. Alcides Troller, vice-presidente de marketing e vendas da GVT, afirmou ao anuário: “Nós continuamos a crescer e a investir.”

Mais informações no Estado de hoje (“Mercado de telecomunicações diminui 9,2% em 2009“, para assinantes, p. B12).

Siga este blog no Twitter: @rcruz