Já faz alguns dias: com ações em queda, o Groupon, serviço americano de compras coletivas, passou a valer menos que o MercadoLivre, empresa latino-americana de comércio eletrônico que tem no Brasil o seu maior mercado. Criado em 1999 como uma companhia de leilões, pelo argentino Marcos Galperin, o MercadoLivre tem seus papéis negociados na bolsa eletrônica Nasdaq.

O MercadoLivre fechou hoje cotado a US$ 85,21, registrando uma queda de 1,89%. Seu valor de mercado ficou em US$ 3,76 bilhões, comparado a US$ 3,09 bilhões do Groupon. Os papéis do Groupon caíram 5%, para US$ 4,75.

No trimestre passado, o Groupon lucrou US$ 28,4 milhões, com um faturamento de US$ 568,3 milhões. No mesmo período, o MercadoLivre teve um lucro de US$ 25,4 milhões, com uma receita de US$ 88,8 milhões.

