Com sua oferta pelo Yahoo, a Microsoft tem como objetivo bater o Google, gigante da busca que lidera uma nova onda no mercado de software. O conceito do Google como uma empresa de software pode não parecer óbvio, mas foi assim que o presidente da Microsoft, Steve Ballmer, descreveu certa vez o concorrente, numa entrevista à revista BusinessWeek (em inglês). No caso do Google, o software é oferecido gratuitamente, como serviço via internet, e sustentado pela venda de publicidade.

A principal fonte de receita do Google são os links patrocinados, pequenos anúncios de texto que aparecem do lado dos resultados de busca e em páginas de conteúdo de parceiros. No ano passado, 99% dos US$ 16,59 bilhões que o Google faturou vieram da venda de publicidade. O Yahoo tem se esforçado para recuperar terreno nessa área, mas ainda está longe do líder Google. O faturamento do Yahoo chegou a US$ 6,96 bilhões em 2007, sendo 86% de receitas publicitárias.

O Yahoo é o site mais visitado no mundo, mas perde em audiência de buscas para o Google nos principais mercados, exceto o Japão. “O Yahoo só não é forte onde está o dinheiro: as buscas que geram os links patrocinados”, diz José Calazans, analista do Ibope NetRatings.

Em sua origem, o Yahoo era um diretório de internet. Ou seja, um mecanismo de buscas. Durante o auge da internet, na década passada, acabou se transformando num portal, site que agrega diversos tipos de informações e serviços. Entre 2001 e 2007, o Yahoo foi comandado por Terry Semel, que trabalhou 24 anos na Warner Bros. antes de ingressar na empresa de internet.

Sob a direção de Semel, o Yahoo acabou desenvolvendo na internet uma estratégia muitas vezes parecida com a de um grupo tradicional de mídia, desenvolvendo conteúdo próprio e licenciando conteúdo de terceiros. O que se tornou um problema no enfrentamento com o Google, que tem um modelo de negócios bem peculiar. O Google é uma empresa de mídia que não produz conteúdo. Ele vende anúncios para serem mostrados ao lado de conteúdo de terceiros, nos resultados das buscas e em sua rede de afiliados, que na prática saem de graça para o Google.

Mais informações no Estado de hoje, 2/1 (“Objetivo da compra é barrar avanço do Google“, para assinantes, p. B3).