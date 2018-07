A Microsoft está de olho no mercado brasileiro de sistemas de gestão empresarial, ou Enterprise Resource Planning (ERP). Ontem, o gerente-geral da Divisão Business Solution da empresa no País, Rodrigo Munhoz, anunciou a versão brasileira do pacote Dynamics AX. A idéia é vender para pequenas e médias empresas, mercado atendido principalmente por companhias brasileiras, como a Microsiga e a Datasul.

