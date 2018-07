No jogo MobZombies (foto), o objetivo é fugir de zumbis que só existem no mundo virtual, correndo deles (literalmente) no mundo real. O jogador usa um sensor de movimentos, com acelerômetro e bússola digital, preso à cintura e consegue enxergar sua posição e a dos zumbis na tela de um equipamento portátil.

Também dá para jogar bombas (virtuais) nos zumbis, tomando cuidado para não ser atingido pela explosão (também virtual). Quanto mais tempo o jogador se mantém vivo, mais cresce a pontuação e mais zumbis aparecem.

No mundo virtual, não existem obstáculos, enquanto que, no mundo real, o jogador tem que desviar de outras pessoas, paredes, carros e qualquer coisa que estiver no caminho. O jogo surgiu como um projeto de pesquisa na Universidade do Sul da Califórnia (USC).

Via O’Reilly Radar (em inglês).