O comediante Jon Stewart chamou o dinheiro virtual bitcoin de o “tamagotchi das moedas“. Na semana passada, o mercado eletrônico Mt. Gox, responsável pelo maior volume de negócios com bitcoins do mundo, entrou em concordata, depois de perder quase meio bilhão de dólares da moeda em supostos ataques de criminosos digitais.

Em seu programa de TV, depois de comparar bitcoins ao bicho virtual popular na década de 1990, Stewart perguntou se o pessoal da Mt. Gox procurou as bitcoins perdidas na lixeira do computador, se tentaram ligar e desligar a máquina e se experimentaram pressionar as teclas Ctrl+Alt+Money (dinheiro).

Brincadeiras à parte, os negócios baseados em bitcoins sofreram um duro golpe. A moeda virtual já vinha sendo questionada. Ela é considerada um investimento altamente especulativo, sem garantia de nenhuma autoridade, além de ser o principal veículo de negociações escusas, de mercados clandestinos de armas, drogas e outras ilegalidades na chamada web profunda, que não está acessível aos buscadores.

Caso se confirmem que as bitcoins que estavam na Mt. Gox foram roubadas, isso não demonstrará um problema de segurança da moeda virtual em si, mas do mercado eletrônico que as perdeu. Mas provavelmente aumentará a pressão por regulamentação, para evitar roubos e fraudes.

A grande vantagem das bitcoins é que as transações são anônimas. O dono dessas moedas tem carteiras virtuais, cada uma delas um código que permite que suas bitcoins sejam transferidas. Essas carteiras precisam ser armazenadas em algum lugar bastante seguro porque, se alguém roubá-las, não há como identificar os ladrões pelo sistema que mantém as bitcoins.

Teoricamente, daria para tentar pegá-los por meio de outros indícios digitais, como a forma que usaram para invadir os servidores da Mt. Gox, se é que houve invasão. Especialistas em segurança sugerem que as carteiras de bitcoins sejam armazenadas em computadores sem conexão à internet, para evitar invasões e roubos.

O investidor Marc Andreessen classificou a quebra da Mt. Gox como “dores do parto” no nascimento da nova tecnologia. Sua empresa, a Andreessen Horowitz, liderou uma rodada de investimentos de US$ 25 milhões na Coinbase, outro mercado de bitcoins.

Andreessen é um dos investidores mais respeitados e influentes do Vale do Silício. Há 20 anos, criou a Netscape, responsável pelo primeiro navegador de internet de sucesso, e participa do conselho de administração do eBay e do Facebook. O problema de se pedir mais regulação para as bitcoins é que isso pode matar justamente a característica que torna a moeda virtual interessante. O fato de ser anônima e impossível de se rastrear.

Montanha-russa

Na sexta-feira, a moeda virtual estava cotada a US$ 544, quase metade dos US$ 1.033 que chegou a atingir em 25 de novembro do ano passado. Por ser totalmente desregulado, e ter volumes relativamente pequenos de negociação, o mercado de bitcoins é vulnerável a grandes variações. O total de bitcoins em circulação somava US$ 6,7 bilhões.

Sem dono

A bitcoin foi criada por um hacker que usa o nome Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem ele realmente é. O volume de moedas em circulação aumenta conforme as pessoas recebem novas bitcoins por resolver problemas matemáticos com seus computadores, que acabam formando a rede sobre a qual funciona a moeda. Diferentemente do dinheiro de um país, em que a autoridade monetária regula a oferta e busca uma estabilidade da cotação, as bitcoins estão totalmente sujeitas às depressões e euforias dos investidores.

