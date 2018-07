[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/HIQgx8H3J_I” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

O cantor inglês Morrissey resolveu se apresentar vestido de jogador de futebol. Na segunda-feira, ele e sua banda subiram ao palco do Hollywood Palladium, em Los Angeles, com uniformes do Chivas USA, time com torcedores na comunidade mexicana nos Estados Unidos. “Faremos qualquer coisa para sermos populares”, disse Morrissey à platéia, que o recebeu com muito aplauso e alguma vaia. É assustador.

Ele já cantou que a timidez é legal, mas pode impedir você de fazer todas as coisas que quiser na vida. Pelo visto, não impede mais nada. No vídeo, ele canta “Irish Blood, English Heart”, do disco You Are the Quarry.

Via Mojo (em inglês).