Para ajudar a manter a mesa de trabalho arrumada, a empresa japonesa Thanko criou um mouse com aspirador de pó embutido. Tem conexão USB e custa cerca de US$ 18,50 no Japão. O blog Gizmodo (em inglês) apontou:

“Sendo tão pequeno, acredito que você teria que esvaziá-lo freqüentemente, e isso não ajudaria nada em manter organizadas as pilhas de papel e coisas assim, mas, se você come na mesa todo dia, e é preguiçoso demais para tirar as migalhas com as mãos quando termina, esta é uma boa solução. Eu acho.”