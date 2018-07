Luiza Lusvarghi lança amanhã (5/12) o livro De MTV a Emetevê: Pós-modernidade e cultura McWorld na televisão brasileira (Editora de Cultura), que discute regionalização e globalização a partir da experiência do canal da música no Brasil. O lançamento acontece a partir das 19h na Livraria Martins Fontes, na Av. Paulista, 509, Loja 17, em São Paulo. Participo de uma mesa redonda com a professora Maria Elisa Cevasco e a autora.