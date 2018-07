O japonês @sskhybrid conseguiu ontem publicar uma mensagem de 2.135 caracteres no Twitter, muito além do limite de 140 toques definido pelo serviço. Isso aconteceu por causa de uma falha no t.co, redutor de endereços de internet do próprio Twitter. A falha foi corrigida, e o texto ficou assim.

Via TechCrunch (em inglês).

