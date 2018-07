A atriz Stana Katic (foto) faz uma mutante que consegue se conectar a mentalmente a redes sem fio, no episódio da série Heroes que foi ao ar esta semana pela NBC, nos Estados Unidos. A personagem, chamada Hana Gittelman, participa de um bate-papo virtual via wi-fi com Ted Sprague, o homem radioativo. Ele no laptop e ela sem computador.

Hana diz que também entra com a força do pensamento em redes celulares. Essa polivalência sem fio é o que a indústria chama de comunicação sem costura (em inglês, seamless communication). Formidável, mas ainda ficção. O episódio não deixa claro se ela é capaz de se conectar à versão brasileira do WiMax, proposta pelo Ministério das Comunicações.