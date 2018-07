O Museu das Telecomunicações, na Oi Futuro, no Rio, foi renovado. Ele ganhou equipamentos ativados por gestos e sensíveis ao toque. As placas informativas foram substituídas por tablets. O museu foi reaberto ao público hoje, 25 de março.

Na Máquina do Tempo, é possível tirar uma foto num cenário virtual, com imagens do Rio antigo, e enviá-la para redes sociais e endereços de correio eletrônico. A história da internet pode ser conhecida numa mesa sensível ao toque.

Inaugurado em 2007, o museu recebe cerca de 70 mil visitantes por ano. Ele funciona de terça a domingo, das 11h às 17h, e a entrada é gratuita.

