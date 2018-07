[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/wreP8FMupyM” width=”425″ height=”373″ wmode=”transparent” /]

Peter Bennett, doutorando da Queens University Belfast, criou um seqüenciador que usa esferas de aço para fazer música. As esferas são colocadas em encaixes numa placa de vidro. As linhas representam tipos diferentes de som e as colunas o tempo. Melhor que ler uma descrição é ver o vídeo acima.

