No primeiro trimestre, o Brasil ficou em último lugar no Índice da Sociedade da Informação (ISI), da consultoria espanhola Everis, que também acompanha a pontuação de Argentina, Chile, Colômbia e México. O País está abaixo da média latino-americana. A performance brasileira foi prejudicada pelo ambiente econômico e social. Nos itens referentes ao uso de computadores e telecomunicações, o Brasil avançou 7,2% e superou México e Colômbia.

“Dois pontos que prejudicaram o País foram o aumento do desemprego e a piora no índice de percepção de corrupção”, afirmou Teodoro López, responsável pelo setor de telecomunicações da Everis no Brasil. “A percepção de corrupção prejudica o ISI de toda a América Latina.” O fraco crescimento da economia brasileira também contribuiu para reduzir a pontuação do País.

O ISI do Brasil somou 4,21 pontos, numa escala que vai até 10. Para a América Latina, o indicador somou 4,42 pontos. Em primeiro lugar, ficou o Chile, com 5,76 pontos, seguido da Argentina (4,75), México (4,58) e Colômbia (4,23). O ISI é elaborado pela Everis em colaboração com o IESE, escola de negócios da Universidade de Navarra, na Espanha.

Mais informações no Estado de hoje, 16/8 (“Brasil fica atrás em índice de tecnologia“, para assinantes, p. B8).